El Celta se pasa a los rombos: así es la tercera equipación
El rojo es el color protagonista, combinado con un diseño geométrico con formas en celeste y azul marino y el escudo en el centro de la camiseta
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El Celta ya tiene al completo las tres equipaciones que lucirá esta próxima temporada. A la celeste y a la segunda, de color azul, se une ahora una tercera equipación con el rojo como protagonista y con rombos como elemento diferencial.
"Una propuesta de inspiración retro, reinterpretada desde un lenguaje contemporáneo, que aporta personalidad a una equipación concebida para ocupar un lugar diferencial dentro de la colección", definen desde el club.
Otro elemento distintivo, además de los rombos en azul marino y celeste, es el escudo bordado que ocupa un lugar central, en el frontal de la camiseta. Los rombos también acompañan a la fecha de fundación del club en la nuca.
La nueva camiseta ya está a la venta en las tiendas online y físicas del Celta por 79,95 euros.
90's style. Puro Celta.— Celta (@RCCelta) July 26, 2026
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