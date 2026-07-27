El Celta se pasa a los rombos: así es la tercera equipación

El Celta ya tiene al completo las tres equipaciones que lucirá esta próxima temporada. A la celeste y a la segunda, de color azul, se une ahora una tercera equipación con el rojo como protagonista y con rombos como elemento diferencial.

"Una propuesta de inspiración retro, reinterpretada desde un lenguaje contemporáneo, que aporta personalidad a una equipación concebida para ocupar un lugar diferencial dentro de la colección", definen desde el club.

Otro elemento distintivo, además de los rombos en azul marino y celeste, es el escudo bordado que ocupa un lugar central, en el frontal de la camiseta. Los rombos también acompañan a la fecha de fundación del club en la nuca.

La nueva camiseta ya está a la venta en las tiendas online y físicas del Celta por 79,95 euros.