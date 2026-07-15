Desde Cíes hasta Cabo Verde: Estos son algunos destinos de los jugadores del Celta en sus vacaciones
Varios futbolistas han compartido en las redes sociales del club sus destinos, incluido Aleix Febas, uno de los fichajes de esta temporada
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Primeros entrenamientos de pretemporada del Celta, con la vuelta a la rutina desde el viernes pasado y tras pasar el preceptivo reconocimiento médico.
Un regreso al trabajo que desde las redes sociales del club han querido amenizar conociendo dónde han pasado las vacaciones y si las han disfrutado varios jugadores del equipo.
El primero, Iago Aspas, que ha mostrado una fotografía con su familia al completo en Tenerife. Más al sur, y también en una isla, ha estado Carlos Domínguez con su novia: en Cabo Verde. Casualmente, el país africano ha sido uno de los debutantes en este Mundial y tras empatar 0-0 en el primer partido contra España, pasó de la fase de grupos y fue eliminada por Argentina.
Sergio Carreira y Pablo Durán, por su parte, han apostado por su tierra para estas vacaciones; el primero ha mostrado una foto en un barco en las islas Cíes, mientras que el delantero las ha pasado en A Guarda.
Por último, Aleix Febas, uno de los dos fichajes de la temporada, también ha estado en su tierra, en este caso Lleida, donde ha acudido a la boda de una amiga.
Summer holidays 📸☀️ pic.twitter.com/8vSHFkzrGG— Celta (@RCCelta) July 13, 2026