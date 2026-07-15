Desde Cíes hasta Cabo Verde: Estos son algunos destinos de los jugadores del Celta en sus vacaciones

Primeros entrenamientos de pretemporada del Celta, con la vuelta a la rutina desde el viernes pasado y tras pasar el preceptivo reconocimiento médico.

Un regreso al trabajo que desde las redes sociales del club han querido amenizar conociendo dónde han pasado las vacaciones y si las han disfrutado varios jugadores del equipo.

El primero, Iago Aspas, que ha mostrado una fotografía con su familia al completo en Tenerife. Más al sur, y también en una isla, ha estado Carlos Domínguez con su novia: en Cabo Verde. Casualmente, el país africano ha sido uno de los debutantes en este Mundial y tras empatar 0-0 en el primer partido contra España, pasó de la fase de grupos y fue eliminada por Argentina.

Sergio Carreira y Pablo Durán, por su parte, han apostado por su tierra para estas vacaciones; el primero ha mostrado una foto en un barco en las islas Cíes, mientras que el delantero las ha pasado en A Guarda.

Por último, Aleix Febas, uno de los dos fichajes de la temporada, también ha estado en su tierra, en este caso Lleida, donde ha acudido a la boda de una amiga.