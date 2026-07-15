La afición del Celta es una de las más fieles: Balaídos, tercer estadio con mayor ocupación media
El campo vigués contó con un porcentaje del 87,7% de asistencia media durante la pasada temporada, solo superado por Mestalla y San Mamés
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La gran temporada del Celta, con la segunda clasificación europea consecutiva con un equipo lleno de gente de la casa, entrenador incluido, ha vuelto a enganchar a la afición.
Así, Balaídos fue uno de los estadios con más ocupación media durante el pasado año; en concreto, el tercero con mejores números, un 87,7% de media en casa. Sólo lo superan el feudo del Valencia, Mestalla, con un 90,4%, y San Mamés, casa del Athletic de Bilbao, con un 89,4%.
Según datos de Transfermarkt, por debajo del campo del Celta se sitúan estadios como el Sadar, el Metropolitano, el Santiago Bernabéu o Mendizorroza.
Un año en el que, precisamente, el equipo de Giráldez no brilló en su campo: el celtismo sólo pudo vivir seis victorias, además de ocho derrotas y cinco empates.
Un fortín chamado Abanca Balaídos 🏟️— Celta (@RCCelta) July 15, 2026
O noso estadio foi o terceiro con maior % de ocupación media de @LaLiga 25/26.
GRAZAS por outra tempada histórica, celtismo 🩵
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Así, en los 19 partidos disputados en Balaídos y partiendo de un aforo de 22.803 espectadores, por las obras en Gol, hubo un total de 380.127 aficionados, lo que supone una media de 20.007 espectadores por partido.