Ya es oficial: el Celta ya conoce fecha y horario de las tres primeras jornadas de La Liga

La Liga ha publicado este martes las fechas y los horarios de las tres primeras jornadas de Primera y Segunda División. A falta de un mes del arranque de la competición, Celta y Celta Fortuna ya conocen sus rivales, cuándo y dónde se enfrentarán a ellos.

El Celta empezará la competición doméstica en casa, contra el Osasuna. Los celestes recibirán a los de Pamplona el domingo 16 de agosto a las 21:30 horas, prescindiendo de la oportunidad de aplazar el encuentro al contar con un jugador en las semifinales del Mundial —Borja Iglesias—.

El Celta viajará a Valencia el sábado 22 de agosto para disputar el segundo encuentro liguero, que se jugará a las 19:30 horas. En la tercera jornada, el balón comenzará a rodar en Balaídos el domingo 30 de agosto a las 21:30 horas, contra el Athletic Club.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la primera jornada de #LALIGAEASPORTS.



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Por su parte, el Celta Fortuna arrancará en Cádiz su primera temporada en La Liga Hypermotion. El partido se disputará el sábado 15 de agosto a las 19:00 horas. El filial celeste jugará la segunda y la tercera jornada en lunes —24 y 31 de agosto—, contra el Andorra a las 19:00 horas y contra el Castellón a las 21:30 horas. Ambos partidos se jugarán en Vigo.

Fechas y horarios del Celta

Jornada 1: Celta - Osasuna (16 de agosto, 21:30 horas)

Celta - Osasuna (16 de agosto, 21:30 horas) Jornada 2: Valencia - Celta (22 de agosto, 19:30 horas)

Valencia - Celta (22 de agosto, 19:30 horas) Jornada 3: Celta - Athletic (30 de agosto, 21:30 horas)

Fechas y horarios del Celta Fortuna