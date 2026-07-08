Mingueza se despide del Celta: "Vigo se ha convertido en un hogar"

El pasado 30 de junio, varios jugadores del Celta finalizaron su contrato con el equipo vigués; entre ellos, Óscar Mingueza, uno de los futbolistas más importantes de los últimos años en el equipo vigués.

Este martes, el defensa catalán ha publicado un mensaje en sus redes sociales a modo de despedida del club en el que ha militado las últimas cuatro temporadas y de la afición.

Mingueza ha recordado que llegó a Vigo "con la ilusión de empezar una nueva aventura" y que tanto la ciudad como el club los acogieron a su mujer y a él "con los brazos abiertos".

"Desde el primer día sentí el orgullo y la responsabilidad que era vestir la camiseta celeste", escribe, y destaca la "máxima ilusión" con la que ha jugado "para defender este escudo". "Marcho tranquilo y contento de haber formado parte de este grupo, de esta familia" y celebra que han conseguido "escribir una página en la historia de este club, devolviendo dos años seguidos al Celta a una competición europea".

Para Mingueza, "Vigo se ha convertido en algo más que una ciudad, se ha convertido en un hogar" en el que han nacido sus hijos, por lo que "siempre va a haber un pedacito de nuestra familia que pertenecerá a esta tierra".

El futbolista, cuyo futuro todavía es incierto, ha agradecido a compañeros y trabajadores del club y también a la afición, que ha pasado de apoyar al equipo "cuando nos jugábamos el descenso en la última jornada" y hoy pueden celebrar "dos clasificaciones seguidas a Europa". "Ha sido un honor defender estos colores", sentencia.

"Gracias por hacerme sentir uno más", finaliza antes de lanzar un "Afouteza e corazón. Ata sempre Celta!".