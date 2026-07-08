Marcos Alonso renueva con el Celta hasta 2028

Marcos Alonso renueva con el Celta por dos temporadas más, aportando su experiencia, liderazgo y veteranía a un equipo que volverá a competir en la UEFA Europa League por segunda campaña consecutiva.

Según aseguran desde el Club, desde su llegada a Vigo, el defensa se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema de Claudio Giráldez. "Su polivalencia, gran golpeo de balón y capacidad para competir al máximo nivel le han permitido asumir un papel protagonista en la zaga celeste, siendo un referente tanto dentro como fuera del terreno de juego", comparte el Celta en un comunicado.

En las dos campañas que acumula como celeste, Marcos suma ya 76 partidos oficiales y cinco goles. Además, la pasada temporada, ha sido el jugador de campo con mayor participación del plantel, con 3.759 minutos repartidos en 43 encuentros oficiales, unos registros que reflejan la confianza depositada en un futbolista que responde siempre con personalidad y un gran rendimiento.