Javi Galán se muestra ilusionado por volver al Celta: "Lo siento como mi casa. Lo voy a dar todo"

Javi Galán ofreció sus primeras palabras tras su reincorporación al Celta de Vigo, club del que ya formó parte entre 2021 y 2023. "Aquí viví años muy buenos y lo siento como mi casa", aseguró el defensa.

"Lo voy a dar todo. Estoy seguro de que vendrán muchos éxitos y estoy deseando volver a jugar en Balaídos como local", fue la promesa que hizo al club y a la afición.

Galán reconoció su ilusión por regresar a Vigo y reencontrarse con la afición: "Siempre me hacía mucha ilusión venir a jugar a Balaídos para volver a la ciudad, al estadio y a viejos compañeros. Ahora, estoy muy ilusionado de poder volver a vivirlo de nuevo como en casa".

Preguntado por lo que puede aportar al equipo, el jugador destacó la experiencia adquirida desde su salida: "Soy un jugador mucho más hecho que cuando me fui". Además, puso en valor la identidad que ha construido el conjunto vigués. "La identidad que ha conseguido transmitir el míster y los jugadores creo que es un estilo de juego que marca a todo el club y que está siendo clave en los éxitos que está teniendo", aseguró.