Cientos de aficionados de la Ponferradina toman las calles de Vigo antes del partido contra el Celta Fortuna

Cientos de aficionados de la Sociedad Deportiva Ponferradina han tomado este sábado por la mañana las calles del centro de Vigo.

En concreto, más de 1.000 seguidores bercianos se han desplazado a la ciudad olívica para animar a su equipo en la final del playoff de ascenso a Segunda División, en la que se enfrentará al Celta Fortuna. El encuentro se disputará a las 18:30 horas en el estadio de Balaídos.

Durante la mañana, los aficionados del conjunto leonés han llenado bares y terrazas del centro de la ciudad, especialmente en plazas como la de la Constitución o la de la Princesa. Allí han disfrutado del buen tiempo en un ambiente festivo marcado por las camisetas blanquiazules, los cánticos y las banderas de la Ponferradina.

Cabe destacar que el partido ha sido declarado de alto riesgo.