Valioso empate del Celta Fortuna en Ponferrada: el ascenso a Segunda se decidirá en Balaídos

Balaídos será el juez del ascenso a Segunda División. El Celta Fortuna se trae a Vigo un valioso empate 0-0 ante la Ponferradina tras un encuentro muy disputado, pero que el filial celeste controló especialmente en la segunda parte.

Los de Fredi Álvarez se jugarán el ascenso en casa el próximo sábado, 20 de junio, a las 18:30 horas; un empate le valdría para lograr hacer historia.

Del partido de ida, poco que contar. Los dos equipos demostraron que no querían cometer errores y el Celta Fortuna se mostró seguro en defensa, aunque la mejor ocasión de la primera parte la tuvo la Ponferradina, con un remate de Borja Valle que se marchó alto.

En los segundos 45 minutos, el filial del Celta fue capaz de controlar el ritmo del partido durante prácticamente todo el tiempo, aunque de nuevo la mejor ocasión fue para los ponferradinos: un remate de nuevo de Borja Valle, esta vez de cabeza, que obligó a una gran parada de Coke Carrillo.

El Fortuna está a 90 minutos de hacer historia el próximo sábado en Balaídos.