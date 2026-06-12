Declaran de alto riesgo la final de ascenso a Segunda entre Celta Fortuna y Ponferradina

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado de alto riesgo las eliminatorias de ascenso a Segunda División. Tanto el partido de ida en Ponferrada, como la vuelta en Balaídos, entre el Celta Fortuna y la Ponferradina contarán con medidas preventivas de seguridad.

El encuentro de ida de esta final por el ascenso se disputará este sábado a las 18:30 horas en el estadio municipal El Toralín de Ponferrada (León). El Celta puso a la venta el pasado martes las entradas disponibles para acompañar al filial hasta la localidad de El Bierzo.

El partido de vuelta tendrá lugar el próximo sábado 20 de junio en el estadio de Balaídos. A las 18:30 horas, el balón comenzará a rodar sobre el césped del olívico. El club abrirá todas las gradas para que la afición empuje con todas sus fuerzas a los jugadores del Celta Fortuna hacia Segunda División.

"Esto es histórico. Somos el equipo más joven de la categoría y se merecen que estemos todos volcados animando y reconociendo el trabajo que ha hecho este grupo durante toda la temporada. Claro que creo que estaremos en Segunda División", aseguró el pasado martes la presidenta del club, Marián Mouriño.

Comunicado de los clubes

Celta y Ponferradina han emitido este viernes un comunicado conjunto para instar a los aficionados a "vivir la experiencia en un clima de deportividad a la altura de dos clubes centenarios". Ambas entidades han asegurado que el encuentro "servirá par reforzar los ya firmes lazos de amistad entre ambas instituciones".

"A competición será intensa sobre o terreo de xogo, as dúas bancadas vivirana coa paixón que as caracteriza, pero por riba de todo prevalecerán a cordialidade e o respecto, como exemplo da filosofía de branquiazuis e celtistas", se puede leer en dicho comunicado, disponible en las webs de ambos clubes..