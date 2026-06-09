Rueda visita las obras del Celta 360: "Instalaciones que serán punteras en Galicia, España y Europa"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este martes la Cidade Deportiva Afouteza del Celta de Vigo para observar el avance de las obras del proyecto Celta 360. El líder popular ha resaltado que estas infraestructuras serán "punteras en Galicia, España y Europa".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios posteriores a la visita, acompañado de la presidenta del club olívico, Marián Mouriño; la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo; el concelleiro de Educación, Román Rodríguez; el rector de la UVigo, Manuel Reigosa; y el director del proyecto, Carlos Cao.

Mouriño ha celebrado que las obras ya permiten vislumbrar la estructura de algunos de los edificios del nuevo complejo, que acogerá espacios orientados a la formación de nuevos deportistas, al desarrollo de técnicas de entrenamiento avanzadas, a la promoción del fútbol femenino y a la incorporación de los laboratorios de e-sports.

Rueda ha valorado el buen ritmo de las obras, así como ha destacado que las futuras instalaciones se sumarán "a la revolución silenciosa de la formación profesional gallega, permitiendo ampliarla a nuevos nichos ligados con el deporte, un sector con mucha demanda".

"Instalaciones que van a ser punteras en Galicia, en España y probablemente en Europa. Hay cosas que se van a hacer aquí que son muy innovadoras. (...) Cuando esté en pleno funcionamiento nos situará en el centro de muchos mapas", ha resumido el presidente autonómico, que considera que el proyecto es un ejemplo del "magnífico momento" que está viviendo el Celta de Vigo.

Objetivo: septiembre 2027

En declaraciones posteriores, Marián Mouriño, ha situado septiembre de 2027 como la fecha de conclusión de parte de las obras: el edificio Celta, la clínica y las instalaciones y todos los campos de entrenamiento para todas las categorías inferiores. Un año más tarde, en septiembre de 2028, se inaugurarían las residencias y el hotel.

Además, ha avanzado que ya cuentan con el proyecto ejecutivo del miniestadio que se construirá en Afouteza y que albergará partidos del Celta Fortuna y de As Celtas. "Queremos llegar para la temporada 2027-28", ha afirmado Mouriño, que también sueña con que las instalaciones sean subsede del Mundial y acojan a dos selecciones.