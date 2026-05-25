El Celta estará en el Mundial: Borja Iglesias, convocado por Luis de la Fuente

La gran temporada de Borja Iglesias y del Celta ha recibido un nuevo premio: el 'Panda' estará en el Mundial que se celebra del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

El delantero celeste ya se había convertido en un habitual en las listas de Luis de la Fuente para un puesto que, en principio, está destinado al donostiarra Mikel Oyarzabal.

Esta es la lista de España para el Mundial:

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan Garcia

Defensas: Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubill, Eric García, Marcos Llorente y Porro

Centrocampistas: Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Álex Baena y Merino

Delanteros: Oyarzabal, Olmo, Nico, Yeremy Pino, Ferran, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal

¡AL MUNDIAL, @BorjaIglesias9! 🤩



Nuestro Panda está entre los 26 convocados por Luis de la Fuente para disputar la @fifaworldcup_es 2026 con la @SEFutbol.



No podemos estar más orgullos de ti, Borja 🩵👏 ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/0ux5KG2hMl — Celta (@RCCelta) May 25, 2026

Otro jugador del Celta, Javi Rodríguez, también ha asomado la cabeza en esta convocatoria; el defensa formará parte de los nueve jugadores "de apoyo" que entrenarán con la selección hasta el último encuentro de preparación para el Mundial, que se jugará en A Coruña ante Irak el 4 de junio.

Le acompañarán en este grupo de jugadores Marc Bernal (Barcelona), Jesús Rodríguez (Como), Leo Román (Mallorca), Gonzalo García (Real Madrid), Sergio Gómez, Jon Martín y Beñat Turrientes (Real Sociedad) y Javi Guerra (Valencia).

Estos nueve jugadores nos acompañarán en los entrenamientos y nos apoyarán hasta el partido ante Irak en A Coruña.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/RuO08CTqpB — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

España está encuadrada en el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, a los que se enfrentará el 15, 21 y 27 de junio, respectivamente.