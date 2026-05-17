El "troleo" viral de Radu a la publicación del Celta por el Día das Letras Galegas. RCCELTA

Ionut Radu, el portero rumano del Celta, está dejando claro esta temporada que, además de buenas paradas, siempre hace gala de un gran sentido del humor y que, como dijo Borja Iglesias, "está loco".

Lo ha vuelto a demostrar este domingo en una publicación del Celta en redes sociales, con motivo de la celebración del Día das Letras Galegas; como símbolo de hermanamiento con el Athletic de Bilbao, el club vigués ha publicado imágenes de los jugadores con libros de autores vascos. Entre ellos, Radu.

Así que el guardameta no ha dudado en "trolear" a su propio equipo con un comentario que ha desatado las reacciones entre los seguidores celestes y suma más de 700 "me gusta".

Publicación del Celta y comentario de Radu. RCCELTA

"POV: No sé leer", ha comentado el rumano, haciendo alusión a esas imágenes entre las que se le puede ver a él sentado leyendo el libro de relatos Un lugar mejor, de Pedro Ugarte.