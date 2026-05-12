La urgencia del Levante se impone a la ambición del Celta: los de Giráldez caen 2-3

En Balaídos saben bien que ser del Celta implica sufrir hasta el final. El Celta llegó a soñar con la quinta posición de la Liga en el minuto 4, cuando Ferran Jutglà adelantó a los de Claudio Giráldez con el 1-0. Sin embargo, los vigueses no supieron conservar la ventaja y terminaron dejando escapar tres puntos clave ante un Levante que pelea por salir de los puestos de descenso.

El encuentro era decisivo para ambos equipos. Los celestes buscaban afianzarse en la lucha por las plazas europeas, mientras que el conjunto granota se jugaba buena parte de sus opciones de permanencia en Primera División.

Los dos goles de Ferran Jutglà, en los minutos 4 y 48, parecían encarrilar el partido para el Celta, pero no fueron suficientes ante un Levante que nunca dejó de creer. El primer tanto valenciano llegó justo antes del descanso, tras un error de Radu que dio vida a los visitantes.

Tras el paso por vestuarios, el Levante mantuvo la intensidad y encontró premio con dos nuevas llegadas peligrosas al área celeste. El tercer gol granota, en el minuto 63, terminó por descolocar a un Celta que desapareció del partido y que ni siquiera reaccionó con los cambios introducidos por Giráldez.

Pese a la derrota, el conjunto vigués conserva por ahora su posición en puestos de Europa League. Sin embargo, con tan solo seis puntos en juego, las opciones de alcanzar la Champions League parecen ya prácticamente descartadas.