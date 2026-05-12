El Celta vive su penúltimo partido en casa ante el Levante con una fiesta en honor a las Letras Galegas

El Celta vivirá esta tarde, a partir de las 19:00 horas, un importante encuentro, el correspondiente a la Jornada 36 de LaLiga EA Sports, en el que podrían quedar selladas las aspiraciones europeas de los de Claudio Giráldez. Será el penúltimo en casa de la temporada frente al Levante UD.

Como parte de la previa del encuentro, los aficionados que asistan al estadio podrán disfrutar de la actuación de Arume de Malvas, reconocida banda de gaitas fundada en 2014 en Tui. La actuación, han dicho desde el Celta, servirá también como guiño al inicio de la semana de celebración del Día das Letras Galegas, que se conmemorará el próximo domingo, día 17 de mayo. Lo anterior con el objetivo de poner en valor la cultura y la música tradicional de Galicia.

Aperturas

Las puertas del estadio abrirán a las 17:45 horas. Para evitar aglomeraciones y retrasos en la entrada, se recomienda a todos los asistentes acceder al menos 40 minutos antes del encuentro. El Celta recuerda que, la pasada semana, se incorporó el chip de proximidad en los carnés para facilitar su lectura -también será posible acceder con el NFC del carné digital, disponible en la App-. Se podrá acceder hasta las 20:30horas.

Por otro lado, la tienda oficial del estadio abrirá este martes de 10:00 horas a 14:00 horas y de 17:00 horas a 21:30 horas.

El mural de fallecidos podrá visitarse en un horario especial de 17:00 horas a 17:30 horas, ofreciendo un espacio de recuerdo y homenaje a quienes formaron parte de la familia celeste. Además, el Museo Celta abrirá sus puertas en horario ininterrumpido de 10:30 horas a 18:30 horas ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer la historia y el patrimonio del club.