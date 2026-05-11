El Celta ya conoce el horario de su último partido de la temporada

El Celta de Vigo ya conoce el horario de su último partido de la temporada en LaLiga. El conjunto vigués se enfrentará al Sevilla FC en el Estadio de Balaídos en una jornada con horario unificado en el que los de Vigo pueden jugarse la clasificación a Europa.

LaLiga ha confirmado que todos los encuentros se disputarán de manera simultánea a las 21:00 horas, una medida habitual para garantizar la igualdad competitiva en la jornada más crucial de la competición.

Se espera un encuentro decisivo, en el que ambas aficiones se jugarán mucho: el Celta de Vigo buscará sellar sus aspiraciones europeas, mientras que el Sevilla FC peleará por asegurar la permanencia en Primera División.