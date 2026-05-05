David Ferreiro, nuevo entrenador de As Celtas: lidera una etapa para potenciar la cantera y la competitividad

David Ferreiro toma el relevo de Vicky Vázquez como entrenador de As Celtas, iniciando una etapa de reestructuración encaminada a potenciar la cantera y aumentar la competitividad. Según informa el club, la hasta ahora entrenadora se encargará de liderar el filial.

El técnico, que esta temporada ha dirigido a As Celtas Sporting y que el curso pasado formó parte del cuerpo técnico del primer equipo como segundo entrenador, asume ahora el reto de ponerse al frente del primer equipo, dando continuidad a un proyecto en clara línea ascendente y con la cantera como pilar fundamental.

En la presente campaña, el vigués ha liderado a As Celtas Sporting, firmando una gran temporada en la que el equipo ha terminado como líder de su categoría.

Vicky Vázquez, al frente de As Celtas Sporting

Con esta reestructuración, Vicky Vázquez estará al frente de As Celtas Sporting, donde "aportará sus conocimientos y experiencia para seguir impulsando el crecimiento de la cantera".

"Confiamos plenamente en ambos y les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", aseguraron desde el club.