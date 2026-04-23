El Celta pierde la motivación: Nueva derrota ante el Barça a domicilio y ya son cuatro seguidas

El Celta ha perdido la motivación. Al menos, esto es lo que se aprecia sobre el terreno de juego: Desde Friburgo -y ya son cuatro derrotas consecutivas- los de Claudio Giráldez ceden encuentros mostrando una ambición que dista mucho de la garra con la que salieron a luchar con los primeros compases de la segunda vuelta del curso.

Este miércoles, en Barcelona y con un encuentro que se prolongó más de 15 minutos en la primera parte por una incidencia de salud en las gradas, los vigueses no fueron capaces de construir juego ni de generar oportunidades claras. Lamine Yamal convirtió un penalti en el gol de la victoria en el minuto 40, aunque con el propio tiro terminó lesionado y abandonando el Camp Nou.

Claudio Giráldez decidió, una vez más, evitar los cambios hasta el minuto 60 de juego. Óscar Mingueza, Williot, Aspas y Borja Iglesias fueron los elegidos para tratar, sin éxito, de darle la vuelta al marcador. Además, en la segunda parte, José Luis Munuera decidió que el segundo tanto de los locales, el de Ferrán Torres, no debía subir al marcador definitivo por un discutible fuera de juego.

Al Celta le toca hacer acto de conciencia y recomponerse de cara a este final de curso, si no quiere perder las posibilidades europeas. La siguiente cita será a domicilio este domingo, 26 de abril a las 21:00 horas, ante el Villarreal CF en el estadio de La Cerámica.