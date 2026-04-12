El fantasma de Friburgo ahuyenta al Celta: Tropiezo en Balaídos con un 0-3 ante el Oviedo

Dicen que los disgustos nunca vienen solos y parece que el jarro de agua de Friburgo no estaba lo suficientemente frío para los de Claudio Giráldez, que confiaban en el encuentro ante el Oviedo en Liga para ganar la confianza suficiente que les permitiese encarar la vuelta de la eliminatoria europea con un mínimo de esperanza. No fue así, sino que el equipo olívico volvió a encajar sin piedad frente a los asturianos: Un 0-3 que confirma el dicho.

Fue la segunda victoria de los asturianos en la temporada gracias, especialmente, a un protagonista: Fede Viñas, que anotó doblete. Reina fue el encargado de romper el marcador a favor de los visitantes, despertando otro fantasma alemán: El gol en contra en los primeros cinco minutos.

Con todo y tropiezos aparte, el Celta sigue actualmente en sexta posición con 44 puntos. El Oviedo, por su parte, ha cogido oxígeno en Vigo, pese a que sigue en puestos de descenso.

El jueves el Celta tratará de darle la vuelta a la eliminatoria europea. Para ello, contará con el respaldo "hasta el último aliento" de los suyos.