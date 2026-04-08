Eduardo Berizzo: "Veo al Celta con posibilidades de ganarle a cualquiera"

La sombra de Eduardo Berizzo en el banquillo del Celta ha sido alargada, al menos hasta la llegada de Claudio Giráldez. El técnico argentino llevó hace 9 años al equipo a las semifinales de la Europa League y dejó un recuerdo imborrable que todavía hoy perdura.

Actualmente se encuentra sin equipo, "viajando, descansando" y ha pasado por Vigo, una ciudad que es "sitio de encuentro, de recuerdos y amigos" y con la que tiene "una vinculación afectiva" más allá del fútbol.

Así lo ha reconocido en una entrevista que ha concedido a Radio Marca Vigo, en la que ha reconocido que le gusta "mucho" cómo juega el actual Celta de Claudio Giráldez, al que encuentra similitudes con el suyo porque "juegan y respetan una línea", a pesar de que los esquemas sean diferentes. "Me gusta atacar y a Giráldez, también", ha incidido.

Este Celta encuentra también parecido con el del argentino en el buen papel que está haciendo en la Europa League; en aquel caso, alcanzó las semifinales contra un todopoderoso Manchester United. "Que el desplazamiento de aficionados a Lyon batiese el de Manchester indica algo importante", ha reconocido.

Europa League

Y es que para Berizzo, cuando cogió las riendas del Celta, la referencia de la que le hablaban era la del 4-0 a la Juventus. "Yo pensaba que teníamos que tener un recuerdo más cerca, que ahora es el de Old Trafford", ha explicado, y que desea que sea el de un equipo campeón de la Europa League: "Veo al equipo con posibilidades de ganarle a cualquiera. Así me sentía con mi equipo y así me siento con con el Celta de hoy".

"Sería el más feliz", ha asegurado el Toto sobre lo que supondría esa victoria europea, que la ve posible gracias a "la energía ganadora" que ve en los jugadores y cuerpo técnico. "Que el recuerdo sea que cayó la puerta", ha señalado parafraseando una de esas frases que todavía hoy resuenan en Balaídos.

"Hasta que las velas ardan"

Tuvo palabras, como no, para Iago Aspas: "No trabaja como futbolista, es futbolista". Berizzo ha remarcado la "pasión" del de Moaña, la que veía en su etapa y la que ve ahora, disfrutando de todo lo que ocurre en el partido, ya sea fuera o dentro, hablando con sus compañeros o ayudando al entrenador.

"Que siga jugando hasta que las velas ardan", ha sentenciado.