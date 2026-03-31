"A Canteira Experience": El Celta abre una escuela de futbolistas basada en su metodología

El Celta sigue dando pasos de gigante en la consolidación de la imagen y la marca del club vigués. Más concretamente, de cara a su internacionalización con la creación de "A Canteira Experience", un programa formativo dirigido a futbolistas diseñado, según fuentes celestes, "para atraer y desarrollar talento futbolístico de todo el mundo dentro de la estructura del club".

Esta iniciativa se enmarca en el ecosistema Celta360 y busca convertir a Galicia y a Vigo y su área "en destino de referencia internacional" para la formación integral de futbolistas. Así, el Celta quiere abrir su modelo de cantera al talento global y posicionarse como un actor relevante en el desarrollo de futbolistas a nivel internacional. Estos tendrán la oportunidad de entrenar bajo la metodología oficial del Celta, compartir dinámicas con equipos de cantera y ser evaluados en un contexto real dentro de un club que compite, actualmente, en LaLiga y la UEFA Europa League.

Los futbolistas que formen parte del programa podrán, del mismo modo, ser activos en un equipo propio, el Celta360, que competirá como un conjunto más a partir de la temporada 2026/2027.

La formación será integral y habrá itinerarios académicos adaptados que incluirán Educación Secundaria y Bachillerato Nacional e Internacional en el Colegio Los Sauces, institución educativa incluida en la lista de los 100 mejores colegios según Forbes. También habrá distintas opciones formativas en la Universidad de Vigo. El programa se completa con formación en idioma y cultura española para facilitar la integración de los jugadores.

Hasta el momento, Celta Academy

Hasta el momento, el modelo se desarrollaba bajo la marca Celta Academy y ya había reunido a cerca de 400 jugadores procedentes de 53 países distintos, entre ellos, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Japón, México o Reino Unido, pero también Ghana, Tanzania, Uzbekistán o Líbano.

El impacto del modelo se refleja también en la progresión deportiva de sus participantes, con jugadores que han dado el salto a estructuras profesionales o a equipos de cantera del club, como Joseph JR (Tanzania), Yua Kamiyama (Japón) o Isaías Abuabara (Panamá), entre otros.

Con A Canteira Experience, el Celta no solo impulsa su estrategia internacional, sino que abre su metodología y estructura al talento global, reforzando su posicionamiento como uno de los clubes más activos en el desarrollo internacional de talento en entornos profesionales.