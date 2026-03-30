La Reconquista no terminó en Vigo: Los milicianos derrotaron a Francia, al Celta le toca Alemania

Quien tenga morriña por el fin de La Reconquista que sepa que tiene otra batalla que librar, en este caso, deportiva. Dijo un día Berizzo, extécnico y exjugador del Celta de Vigo, que "un día golpearemos tan fuerte la puerta que caerá". Carolo, uno de los héroes de La Reconquista, hundió su hacha en la puerta de la Gamboa para iniciar una batalla que permitió que Vigo siguiese siendo la ciudad que es. Ahora es el turno de que los de Claudio Giráldez salden una deuda histórica con la ciudad que venga a demostrar al mundo lo que es el Celta: Uno de los grandes.

La Reconquista tiene este 2026 un bis. Empezará pronto. Tras derrotar al Olympique de Lyon a domicilio y sellar el pase a octavos de final en la Europa League, es el turno de pensar en la siguiente ronda. Los aficionados celestes ya lo han pensado y no lo han dudado, agotando los pases disponibles para la vuelta en el municipal vigués. Sin saber cuál será el resultado en la ida, ya no hay entradas para el encuentro ante el SC Freiburg -16 de abril, 18:45 horas- en la ciudad olívica.

Las fuerzas llegan igualadas, aunque inclinadas hacia el lado alemán: tres empates, una derrota y una victoria frente a tres empates y dos victorias.

Con Marián Mouriño nombrada como miliciana de honor en La Reconquista de Vigo, toca ahora trabajar duro para librar una batalla, la de octavos, que no será fácil, pero en la que el Celta parte como uno de los equipos revelación de la temporada.

Antes, no obstante, tocará competición liguera. Tras un breve parón, los de Claudio Giráldez viajarán a Valencia para enfrentarse a los locales en Mestalla. Será este próximo domingo, día 5 de abril, a las 16:15 horas. Los de Vigo buscarán defender su sexta posición en la jornada 30 de Liga.