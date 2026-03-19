Las redes arden: Escandaloso penalti no pitado a favor del Celta

Tras un polémico arbitraje en el partido de ida, parece que el Celta tendrá que jugar esta vez también contra el árbitro, que no ha señalado un claro penalti sobre Javi Rueda.

El equipo de Giráldez ha arrancado el encuentro controlando el balón y cuando no se había cumplido ni un minuto de juego, el argentino Tagliafico ha pisado el tobillo del lateral celeste de manera ostentosa.

A pesar de que las imágenes de la retransmisión dejan claro que el penalti es evidente, ni el árbitro, el bosnio Irfan Peljto, ni el VAR han señalado nada punible.

En las redes sociales, la acción se ha tachado de escandalosa, desatando la indignación no sólo en aficionados del Celta.

Posteriormente, en el minuto 18, el árbitro sí que ha expulsado al central del Lyon, Niakhaté, por un pisotón similar al que no fue penalti.

No le acaban de pitar penalti al Celta aquí. Yo me voy del campo. pic.twitter.com/12POtIwetc — Iker Mallo (@Doctor_Futbol) March 19, 2026

NO LE HAN PITDO ESTE PENALTI AL CELTA



ESTOY FLIPANDO pic.twitter.com/JjDCaG5wST — Víctor Arnau (@victorarnauHCF) March 19, 2026

🥱Entiendo que el árbitro de VAR se está echando un Clash Royale o está mirando el monitor con los ojos cerrados.

❌Tremendo el penalti que le han robado al Celta de Vigo en Lyon pic.twitter.com/2GiWcKzUux — Daniherreroo_ (@daniherreroo) March 19, 2026

Es un escándalo el penalti que no le han pitado al Celta en el minuto 1 pic.twitter.com/hw7I67KsRE — Goldegodin (@GolDeGodin_) March 19, 2026

🤦 ¡¡Escándalo en Lyon!! vaya penalti que le acaban de birlar al Celta al minuto de partido



🟥 ¡¡Es que además era tarjeta roja para el defensor francés!! pic.twitter.com/tzj04mCjUv — Pepe Elías (@Pepelias17_) March 19, 2026