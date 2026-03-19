Las redes arden: Escandaloso penalti no pitado a favor del Celta

Las redes arden: Escandaloso penalti no pitado a favor del Celta

Celta de Vigo

Las redes arden: Escandaloso penalti no pitado a favor del Celta

No se había cumplido ni un minuto de juego cuando Tagliafico ha pisado el tobillo de Javi Rueda dentro del área, sin que el árbitro ni el VAR hayan apreciado nada. Después, el central Niakhaté ha sido expulsado por una acción similar

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Tras un polémico arbitraje en el partido de ida, parece que el Celta tendrá que jugar esta vez también contra el árbitro, que no ha señalado un claro penalti sobre Javi Rueda.

Borja Iglesias disputa un balón ante el Olympique de Lyon.

El equipo de Giráldez ha arrancado el encuentro controlando el balón y cuando no se había cumplido ni un minuto de juego, el argentino Tagliafico ha pisado el tobillo del lateral celeste de manera ostentosa.

A pesar de que las imágenes de la retransmisión dejan claro que el penalti es evidente, ni el árbitro, el bosnio Irfan Peljto, ni el VAR han señalado nada punible.

En las redes sociales, la acción se ha tachado de escandalosa, desatando la indignación no sólo en aficionados del Celta.

Posteriormente, en el minuto 18, el árbitro sí que ha expulsado al central del Lyon, Niakhaté, por un pisotón similar al que no fue penalti.