El Celta se agranda en Lyon y sella el pase a cuartos de final de la Europa League

El equipo de Claudio Giráldez derrotó 0-2 al Olympique en el Groupama Stadium, certificó una eliminatoria que llegaba igualada tras el 1-1 de Balaídos y se enfrentará en cuartos a Friburgo o Genk.

El RC Celta firmó una actuación muy sólida en el Groupama Stadium y venció 0-2 al Olympique de Lyon en la vuelta de los octavos de final de la Europa League 2025-26, resultado que le permite estar entre los ocho mejores del torneo tras el 1-1 del partido de ida. El duelo arrancó con polémica, con una fuerte reclamación celeste por un posible penalti en el primer minuto por un pisotón de Nicolás Tagliafico sobre Javi Rueda que ni el colegiado ni el VAR consideraron punible.

​El encuentro cambió pronto con la expulsión directa de Moussa Niakhaté en el minuto 19 por una dura entrada sobre Rueda, que dejó al Lyon con diez y permitió al Celta imponer su ritmo con el paso de los minutos. Antes del descanso, Williot Swedberg dispuso de una de las mejores ocasiones con un disparo raso dentro del área que el portero local desvió con una buena intervención.

Tras el descanso salió a por todas​

Tras el descanso, y con los ajustes en el once introducidos por Giráldez, el Celta mostró su mejor versión y encontró el premio al dominio en el minuto 61. Una gran acción de Hugo Álvarez por la izquierda terminó en un centro al segundo palo que, tras un primer intento fallido de Ferran Jutglà, aprovechó Javi Rueda llegando desde atrás para empujar el balón y firmar el 0-1.​

Con el marcador en contra, el Olympique apenas inquietó la portería de Radu más allá de un remate de cabeza de Corentin Tolisso, mientras el Celta buscaba sentenciar al contragolpe. Ya en el tiempo añadido, poco después de un intento de vaselina de Iago Aspas, Ferran Jutglà encontró espacio para correr casi en solitario hacia el área francesa y cerró la eliminatoria con un zurdazo raso que supuso el 0-2 definitivo.​

El resultado aplacó definitivamente al conjunto francés y confirmó a un Celta muy competitivo, reconocible en su propuesta y capaz de gestionar una eliminatoria europea marcada por los detalles. Tras eliminar al Olympique, el equipo vigués se medirá en cuartos de final al Friburgo, con la ilusión de prolongar un camino continental que ya es histórico para el club.