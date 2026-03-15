El Celta se impone ante el Betis, pero el repliegue de jugadores le pasa factura: 1 a 1 en Sevilla

El Celta viajó a Sevilla para enfrentarse al Real Betis Balompié en la misma semana en la que, dentro de la competición europea, firmó las tablas ante el Olympique de Lyon, dejando un escenario abierto de cara a la vuelta.

Debido a lo anterior, los de Claudio Giráldez se movieron al sur como los terceros mejores visitantes de La Liga y también con sed de victoria, intención que se apreció durante toda la primera parte, en la que se dio un claro dominio olívico y varias oportunidades de gol.

Ferrán Jutglá, que en la segunda parte terminó abandonando el terreno de juego por lo que pareció una indisposición, fue capaz de materializar la primera, poniendo a los de Vigo por delante en el marcador en el minuto cuatro de encuentro. La alegría explotó en la bancada visitante, ocupada por varias decenas de celestes.

Con todo, los olívicos no fueron capaces de mantener la ventaja al regreso del descanso. La formación viguesa retrocedió varias posiciones atrás y favoreció la presión bética, que Bellerín -que llevaba 13 partidos sin jugar a causa de una lesión- transformó en el 1-1 en el minuto 50 de encuentro.

El encuentro pareció otro a la vuelta de los 15 reglamentarios de pausa, con un Celta más replegado y unos locales ejerciendo una fuerte posesión.

Al final, tablas tras un gol de Borja Iglesias que no subió al marcador por fuera de juego y una intervención sobresaliente de Radu que mantuvo el empate a domicilio.