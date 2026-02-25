Celta-PAOK: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta está a un paso de clasificarse a octavos de final de Europa League. Tras la victoria en Salónica (Grecia), los de Giráldez tratarán de mantener su ventaja en el partido de vuelta en el Estadio de Balaídos, donde recibirán al PAOK por segunda vez esta temporada.

Dos goles de Iago Aspas y Williot Swedberg en el encuentro de ida en Grecia acercaron a los celestes a la siguiente ronda de la segunda máxima competición europea, en la que se podrán enfrentar al Aston Villa o al Olympique de Lyon. La buena actuación del Celta en el último partido de La Liga contra el Mallorca no hace sino llenar de ilusión a la afición olívica.

No es la primera vez que el PAOK visita Balaídos esta temporada. Los dos goleadores del partido del pasado jueves ya fulminaron, junto con Borja Iglesias, la portería griega en el templo olívico. Aquel 2 de octubre, el marcador del estadio municipal indicaba un 3 a 1 al final del encuentro, que supuso la primera victoria del Celta esta temporada.

Por su parte, el PAOK aterrizará a Vigo con importantes bajas, lo que dificultará su remontada. Más aún en terreno rival y con la afición celeste empujando con fuerza a Iago Aspas y compañía. Ahora bien, tan solo un gol separa a los griegos de conseguir el pase a octavos de final, gracias al tanto anotado por Jeremejeff en Salónica.

Con este contexto, Balaídos presentará un ambiente inigualable para ayudar a su equipo a conseguir la clasificación para los octavos de final. Los jugadores celestes saltarán al terreno de juego este jueves 26 de febrero a las 21:00 horas, un partido que también se podrá disfrutar a través de Movistar+.