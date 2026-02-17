El CTA lo confirma: el gol de Borja Iglesias en el Espanyol-Celta era legal

El CTA lo hace oficial: el gol de Borja Iglesias en el Espanyol-Celta era legal

El pasado sábado, en el Espanyol-Celta, el árbitro, Cuadra Fernández, anuló un gol de Borja Iglesias por un supuesto fuera de juego, tras ser llamado desde la sala VOR por Caparrós Hernández. El tanto era del 1-2 del equipo vigués en el minuto 80, que tras ver cómo no le daban validez, recibía el 2-1 pocos minutos después.

La decisión generó mucha polémica, ya que se trataba de la interpretación de una norma según la cual, si el balón llegaba al jugador en fuera de juego de un rival tras un despeje "no controlado", se debía señalar posición ilegal.

Ahora, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha reconocido en el espacio Tiempo de revisión, en el que se repasan las jugadas polémicas de la jornada, que el gol era legal y que tenía que haber subido al marcador.

Según indican desde el CTA, "la Regla 11, la del fuera de juego, explica que un jugador en posición adelantada no será sancionado si recibe la pelota de un adversario que juega voluntariamente el balón, lo que implica que el defensor deberá tener control corporal pleno".

Para el Comité, el toque de El-Hilali "es juego voluntario, ya que ataca el balón con pleno control corporal, por tanto, el gol debió subir al marcador".

El Celta fue capaz de volver a marcar, también de la mano de Borja Iglesias, y rescató un punto.

Este error llevará a la "nevera" a los árbitros del encuentro.