Espanyol-Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Aspas anota de penalti en la derrota del año pasado ante el Espanyol. RCCELTA

Espanyol y Celta enfrentan este sábado dos malas rachas de resultados, aunque con más profundidad la del equipo barcelonés.

En el caso del equipo entrenador por Claudio Giráldez, lleva tres partidos sin conocer la victoria, con un empate y dos derrotas, la última en casa ante Osasuna. Además, este próximo jueves afronta la ida ante el PAOK en Grecia en la Europa League, dentro de un calendario que se apretará las próximas dos semanas.

Los periquitos, por su parte, están en caída libre. Desde que arrancó el año 2026 y con la derrota en el derbi ante el Barcelona en su propia casa, no levantan cabeza. Suman cinco derrotas en los últimos seis partidos, cuatro de ellas consecutivas, y un empate; este único punto lo han logrado fuera de su estadio.

A pesar de estas crisis, mayores o menores, lo cierto es que ambos equipos mantienen sus esperanzas de puestos europeos. El Espanyol es sexto con 34 puntos, con uno solo de ventaja sobre el Celta, séptimo.

El Espanyol-Celta de la jornada 24 de LaLiga se disputará el sábado, 14 de febrero, a las 14:00 horas en el RCDE Stadium y podrá seguirse en directo en Movistar+.