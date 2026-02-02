Oficial: el Celta cierra el fichaje del mediocampista uruguayo Matías Vecino

El Celta agita las últimas horas del mercado invernal de fichajes. El conjunto olívico ha hecho oficial el fichaje del centrocampista uruguayo Matías Vecino, que reforzará una posición en la plantilla celeste debilitada tras las salidas de Fran Beltrán al Girona y de Damián Rodríguez al Rácing de Santander.

Internacional absoluto con Uruguay, Vecino llega a Vigo tras una consolidada trayectoria en la Serie A, donde acumula más de 300 partidos jugados en la Serie A. En las últimas temporadas ha vestido la camiseta celeste de la Lazio, conjunto con el que el Celta ha alcanzado un acuerdo por el traspaso del centrocampista.

Con un perfil capaz de actuar tanto de mediocentro como de pivote, Vecino —que defenderá el escudo del Celta hasta junio de 2027— destaca por su presencia física, su capacidad de recuperación y un notable criterio en la distribución de balón. "Su incorporación encaja plenamente en el modelo de juego de Claudio Giráldez", ha afirmado el club vigués.

A lo largo de su carrera deportiva, el jugador ha militado en el Empoli FC, la ACF Fiorentina, el Cagliari Calcio, el Inter de Milán y la SS Lazio, acumulando más de 300 partidos en la máxima categoría del fútbol italiano, donde ha aportado 29 goles y 21 asistencias, siendo una de las competiciones más exigentes del panorama europeo.

Celeste soy yo... pic.twitter.com/RN7Tjj1bzE — Celta (@RCCelta) February 2, 2026

Ahora, en el Celta, Matías se reencontrará con jugadores con los que ya ha compartido vestuario como Marcos Alonso y Andrei Radu, lo que seguro le ayudará en su adaptación tanto al equipo como a la ciudad.

Formado profesionalmente en el Central Español FC, Vecino mostró su potencial en las categorías inferiores de la selección uruguaya, siendo uno de los nombres propios en la histórica clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por primera vez para La Celeste desde 1928. Poco después, se consolidó como internacional absoluto donde acumuló un total de 69 encuentros.

El Celta está pendiente de cerrar un último traspaso para completar la plantilla liderada por Iago Aspas hasta final de temporada. Varios periodistas locales han informado a lo largo de la tarde de este lunes del interés olívico en el lateral del Elche Álvaro Núñez.