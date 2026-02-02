Ya es oficial: Bryan Zaragoza deja el Celta rumbo a Roma

Seis meses después de su llegada, Bryan Zaragoza ha puesto fin a su etapa como celeste. El Celta y el Bayern de Múnich han llegado a un acuerdo para la finalización de la cesión del extremo malagueño, que pone rumbo a la Serie A, a AS Roma.

Deseado por Claudio Giráldez, Zaragoza aterrizó en Vigo a finales de julio, con el objetivo de convertirse en uno de los jugadores más desquilibrantes de la plantilla. Su uno contra uno prometía ser esencial para desatascar partidos contra aquellos equipos que acumulan muchos jugadores en zona defensiva contra el Celta.

El extremo malagueño, que ya ha sido anunciado como nuevo jugador de la AS Roma, no llegó a carburar en Vigo. Pese a superar los 1.100 minutos de juego y disputar un total de 19 partidos en LaLiga, tan sólo anotó un gol y repartió una asistencia.

Su desempeño en Europa fue mejor. Participó en siete de los ocho encuentros de la competición, en los que sumó un tanto ante el Bologna FC y tres asistencias. De hecho, su último partido como celeste fue contra el Estrella Roja, disputó los últimos 21 minutos.

El Celta ha agradecido a Bryan su aportación durante estos meses defendiendo la camiseta celeste y le desea "el mayor de los éxitos en sus nuevos retos deportivos". Por su parte, el extremo malagueño ha agradecido al club, directiva, plantilla y cuerpo técnico su acogida "desde el primer minuto".

"Algunos dirán que solo han sido seis meses de nada, pero para mí han sido únicos. Las noches de EuroCelta en Balaídos, la salida al campo con Oliveira Dos Cen Anos, la victoria en el Bernabéu... no son solo seis meses, son recuerdos para toda una vida"; ha asegurado el nuevo jugador de la AS Roma.

Al romperse la cesión, el Bayern de Múnich deberá compensar económicamente al Celta. Varios medios locales informan de un pago que ronda los tres millones de euros. Por su parte, Zaragoza vuelve a llegar en calidad de cedido a su nuevo equipo, con opción de compra a final de temporada.