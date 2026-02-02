El Celta suma un punto en tierra hostil y se aferra a la séptima plaza RCCELTA

El Celta sumó un punto en Getafe (0-0), el campo donde el año pasado corroboró el sueño de volver a Europa y lo hizo en un partido en el que prácticamente disputó 45 minutos.

La primera parte fue de dominio de los de Bordalás en medio de una espesa niebla, pero en la que Radu apenas tuvo que hacer esfuerzos por sumar otra portería a cero.

Claudio Giráldez le dio protagonismo a Fer López tras su golazo en Belgrado, pero el equipo estuvo tan pesado como el clima de la tarde getafense. Los getafenses se fueron apagando con el paso de los minutos para dejar paso a un dominio de los vigueses que resultó inerte de cara al marcador.

Mejor colocado y más veloz en las transiciones, el Celta comenzó a atacar en la segunda parte aprovechando el desgaste físico del rival, e incluso logró anotar, aunque el VAR decretó que había fuera de juego de Borja Iglesias, por lo que el tanto de Williot no subió al marcador.

Fue el Panda el que lo volvió a intentar con una volea desde fuera del área que despejó David Soria. Antes, la había tenido Ilaix tras un desmarque por la derecha de Fer López, que centró pasado al segundo palo. Allí, Williot metió el balón en el área pequeña de cabeza, pero el '6' celeste no fue capaz de remachar.

En ese impás, también hubo un posible penalti de Djené que reclamaron los celestes por mano, pero que desde el VAR hicieron caso omiso.

Trató Claudio de revolucionar el ataque con un cambio de piezas que llevó a Pablo Durán, Hugo Álvarez y, a 10 minutos del final, Iago Aspas, pero el marcador se mantendría sin modificaciones, a pesar de una última ocasión de Marcos Alonso en el descuento.

El Celta mantiene la séptima plaza y acorta distancias con el Espanyol: se sitúa a un punto de los barceloneses, que sucumbieron el viernes contra el Alavés del Chacho Coudet.

Mercado de invierno

El domingo también estuvo rodeado de noticias sobre las posibles entradas y salidas en este mercado invernal. A la oficiosa confirmación de la marcha de Bryan, que recalará en la Roma tras romper la cesión el Bayern Múnich, se suma un nombre que ha sonado con fuerza para reforzar el mediocampo.

Se trata del uruguayo Matías Vecino, uruguayo con experiencia en el Calcio y en competiciones europeas que llegaría de la Lazio. A sus 34 años, ha pasado por equipos como la Fiorentina o el Inter de Milán, además de sumar casi 70 internacionalidades con Uruguay.

El mercado se cierra esta media noche, por lo que será un día marcado por el intenso trabajo en las oficinas celestes.