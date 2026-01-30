El Celta se vuelve a encontrar con el PAOK en el camino de la Europa League

El Celta se jugará el pase a octavos de final de la Europa League ante el PAOK de Salónica, un viejo conocido esta temporada ya que fue uno de los rivales de la liguilla que terminó ayer, jueves, con el Celta entre los 16 primeros.

El empate ante el Estrella Roja sirvió para lograr el último puesto que permitía jugar la vuelta en casa; visto el rival, que también podía haber sido el Lille, es un punto a favor, ya que el estadio griego presume de ser una olla a presión, como todos los campos del país.

La ida en Salónica se disputará el 19 de febrero, mientras que la vuelta será en Balaídos una semana después, el 26 de febrero.

El PAOK no solo es un viejo conocido, sino que este año fue el primer equipo en caer derrotado en Balaídos. Al Celta le costó el arranque liguero, y tuvo que esperar hasta ese 2 de octubre para lograr su primera victoria en casa; en Liga fue todavía más tarde, ante el Athletic de Bilbao por 2-0 en diciembre.

En el partido de octubre, se adelantaron los griegos superada la media hora con gol de Giakoumakis, pero Iago Aspas igualó el partido antes del descanso y, en la segunda parte, Borja Iglesias y Swedberg confirmaron la victoria por 3-1.

En caso de lograr el pase a octavos, al Celta le esperan dos rivales de entidad: el Lyon o el Aston Villa de Emery.