El Celta también saca las uñas en Europa y alarga su buena racha

El Celta ha puesto la velocidad de crucero y continúa con una marcha inmaculada en este recién estrenado 2026, en el que sólo conoce la victoria. A los buenos resultados en Liga, se suma la victoria este jueves ante el Lille por 2-1, que le clasifica virtualmente para la siguiente ronda, aunque su futuro definitivo todavía está por definir.

El triángulo ofensivo que desplegó Claudio Giráldez funcionó cuando apenas se habían cumplido 30 segundos de juego. Presión alta en la salida desde atrás de los franceses, que erraron el pase, interceptado por Borja Iglesias en la frontal del área, el balón llegó a Aspas, que cedió amablemente a Williot para que empujase al fondo de la red.

El sueco también está de dulce, coronando algo más de dos meses de actuaciones del máximo nivel, siendo decisivo para el equipo. Desde el Bernabéu, el equipo sólo suma una derrota ante el Bolonia en Europa y la eliminación en penaltis contra el Albacete en Copa del Rey. El resto 6 victorias y un empate en nueve encuentros.

Dos veces VAR

En el minuto 19, el Celta parecía encarrilar el partido con un segundo tanto. Aspas filtró un pase entre los defensas a Javi Rueda, que regaló el gol a Borja Iglesias. Pero el árbitro, Harm Osmers, paró el partido y, tras revisarse la jugada en la sala VOR, se anuló por fuera de juego del lateral. La imagen parada dejaba muchas dudas, pero el tanto no subía al marcador.

El Celta controlaba el partido ante las acometidas del Lille, que eran incapaces de generar ocasiones de peligro ante Radu, hasta que, antes de cumplirse la media hora, una entrada a destiempo de Hugo Sotelo, que compartía mediocampo con Miguel Román, se convertía en una amarilla que, tras pasar por el VAR, se transmutaba en roja.

Comenzaba así lo que parecía una larga odisea para el Celta, con una hora por delante con un futbolista menos. Pero lejos de venirse abajo, los del Claudio Giráldez cerraron filas comandados por Startfelt, y fueron desganando a los franceses, que no lograban encontrar portería.

La más clara la tuvo el veterano Giroud en la segunda parte, con un remate que se estrelló en el portero rumano. Pero el asedio francés se encaminaba a la desesperación, especialmente cuando un córner botado por Miguel Román fue rematado de manera inapelable por Starfelt. Un cabezazo potente que golpeaba en el palo y entraba en la portería.

🩵 ISTO É O CELTA 🔥 pic.twitter.com/JI2X063dFI — Celta (@RCCelta) January 22, 2026

A pesar de que Giroud logró marcar en el minuto 86, el Celta aguantó el tirón haciendo del partido una muestra de épica y seguridad defensiva.

Esta victoria eleva al club vigués de la decimonovena hasta la decimocuarta posición. Así, se aseguran su presencia entre los 24 primeros y queda en su mano conseguir la clasificación entre los 16 mejores, lo que permitiría jugar el partido de vuelta en casa.

Para conseguir la clasificación directa para los playoffs, el Top-8, lo tiene más complicado. Necesita ganar en Belgrado ante el Estrella Roja el próximo jueves, superar en puntos o average a PAOK y Stuttgart y que no ganen ni Betis ni Oporto ni Genk.