Uñas celestes contra la homofobia: la BBC se hace eco de la iniciativa del Celta

La afición del Celta de Vigo se pinta las uñas contra los insultos homófobos a Borja Iglesias Celta de Vigo

La iniciativa de los aficionados del Celta para combatir la homofobia ha llegado hasta Reino Unido. La cadena de televisión pública británica, BBC, ha dedicado un espacio a la propuesta promovida por el club de pintarse las uñas, también apoyo al jugador celeste Borja Iglesias.

La iniciativa no solo tuvo gran repercusión mediática en España, donde los principales telediarios le dedicaron varios minutos. En un vídeo publicado en sus redes sociales, la BBC también se ha hecho eco de la lucha celeste contra la homofobia en el fútbol.

La periodista Elisabeth Conway explica en poco más de un minuto por qué los jugadores de Claudio Giráldez se pintaron las uñas en su último partido contra el Rayo Vallecano. Conway recuerda que no es la primera vez que Iglesias usa pintauñas, ya en 2020 utilizó este complemento para apoyar el movimiento Black Lives Matter.

El delantero compostelano también se ha pintado las uñas para mostrar su apoyo a la lucha contra la homofobia y como simple forma de maquillarse. Conway señala, entonces, los últimos ataques homófobos que recibió Iglesias en Sevilla.

Fue entonces cuando "los seguidores del Celta tomaron posición". Carcamáns propusieron ir a Balaídos con las uñas pintadas, una iniciativa que promovió el propio club. Nunca fueron tan estéticos los aplausos en el estadio olívico.

Un "claro mensaje contra la homofobia", indica Conway, que fue secundado por gran parte de la plantilla: Óscar Mingueza, Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Manu Fernández, Javi Rueda, Carlos Domínguez y Yoel Lago.

La periodista británica también recuerda el apoyo que ha brindado siempre Giráldez a Borja Iglesias, al que considera una persona valiente. "Me alegro de tener jugadores valientes y libres, y una afición y un club que nos respalde", fueron las palabras del entrenador de O Porriño.