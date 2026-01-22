La bonita carta de la mujer del excéltico Fran Beltrán a Vigo: "Mis hijas llevarán un pedacito de ti"

El mercado de invierno deja al Celta sin uno de sus capitanes y un jugador que, desde el 2018, logró ganarse el corazón de todos los aficionados olívicos. Fran Beltrán ya está en Girona y con él, su familia, que se forjó como tal en Vigo durante los últimos años.

La mujer del mediocentro, Estefanía, escribió en su perfil de Instagram una bonita carta de despedida a la ciudad que vio nacer a sus hijas. "Llevarán un pedacito de ti, porque aquí empezó su historia", relató.

Para la pareja del futbolista, Vigo se convirtió en el hogar que no muchos lugares logran ser: "Me has dado tanto... Cuando llegué siendo una niña no sabía que aquí aprendería a vivir de verdad", escribió. "Después de siete años he crecido, he aprendido, he madurado, y he vivido una etapa increíble que me ha convertido en lo que soy hoy", añadió.

Estefanía quiso tener un recuerdo con los amigos que se convirtieron familia y, entre ellos, parece estar la familia Aspas-Rueda, que también emplearon sus redes sociales para despedirse de la pareja y de sus hijas.

Durante ocho temporadas, Fran Beltrán disputó 263 encuentros y más de 17.000 minutos con la celeste, convirtiéndose en uno de los jugadores imprescindibles de los técnicos que pasaron por el banquillo celeste durante todo este periodo. Ahora, emprende un nuevo camino, pero será uno de los jugadores que se recuerde con cariño entre la afición viguesa.