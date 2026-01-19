Victoria contundente en Balaídos: El Celta se impuso al Rayo con un espectáculo de fútbol
Las Pantallas, símbolo del Entroido de Xinzo de Limia, dieron suerte al conjunto celeste, que firmó una de sus mejores tardes con tantos de Zaragoza, Carreira y Rueda, y con las intervenciones sobresalientes de Radu
Balaídos sacó todo su arsenal: En cuanto a calidad deportiva, pero también musical. Y es que había mucho que celebrar con un 3-0 que afianza a los de Claudio Giráldez en la parte alta de la tabla y los aleja verdaderamente de rivales directos como la Real Sociedad o el Athletic Club de Bilbao.
En el municipal vigués sonó "A Rianxeira", o "Andar miudiño", y "Oliveira dos cen anos" -por megafonía y a capela-. Y es que el club vigués, que en los primeros compases de la competición liguera se resistía a la posibilidad de ganar en casa, está firmando ahora sus mejores tardes -con tres victorias consecutivas- ante la mejor afición, esa que es capaz de sacar las uñas por sus jugadores, literalmente.
El tanto del vigués Sergio Carreira fue clave para encauzar el partido. Y es que declinar las tablas a las puertas del descanso siempre es fundamental para el devenir de los acontecimientos.
A la vuelta del medio tiempo, Bryan Zaragoza convirtió la pena máxima en el 2-0 en favor de los locales y Javi Rueda anotó el tanto del orgullo vigués en el 79. Antes, otro hecho había dejado noqueados a los madrileños: La expulsión de Mendy tras una entrada sobre Williot que Mateo Busquets apreció de manera cristalina.
Los vigueses celebraron, aunque con la vista puesta ya en el próximo encuentro que disputarán: Será pronto, este mismo jueves 22 de enero -21:00 horas-, ante el LOSC Lille.