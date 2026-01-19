Victoria contundente en Balaídos: El Celta se impuso al Rayo con un espectáculo de fútbol

Balaídos sacó todo su arsenal: En cuanto a calidad deportiva, pero también musical. Y es que había mucho que celebrar con un 3-0 que afianza a los de Claudio Giráldez en la parte alta de la tabla y los aleja verdaderamente de rivales directos como la Real Sociedad o el Athletic Club de Bilbao.

En el municipal vigués sonó "A Rianxeira", o "Andar miudiño", y "Oliveira dos cen anos" -por megafonía y a capela-. Y es que el club vigués, que en los primeros compases de la competición liguera se resistía a la posibilidad de ganar en casa, está firmando ahora sus mejores tardes -con tres victorias consecutivas- ante la mejor afición, esa que es capaz de sacar las uñas por sus jugadores, literalmente.

El tanto del vigués Sergio Carreira fue clave para encauzar el partido. Y es que declinar las tablas a las puertas del descanso siempre es fundamental para el devenir de los acontecimientos.

A la vuelta del medio tiempo, Bryan Zaragoza convirtió la pena máxima en el 2-0 en favor de los locales y Javi Rueda anotó el tanto del orgullo vigués en el 79. Antes, otro hecho había dejado noqueados a los madrileños: La expulsión de Mendy tras una entrada sobre Williot que Mateo Busquets apreció de manera cristalina.

Los vigueses celebraron, aunque con la vista puesta ya en el próximo encuentro que disputarán: Será pronto, este mismo jueves 22 de enero -21:00 horas-, ante el LOSC Lille.