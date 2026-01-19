'Oliveira dos cen anos' y escudo en piedra: El Celta ya tiene sus dos símbolos en Balaídos

Un gran escudo a la altura de un gran club: El Celta está en plena transformación estos años, tanto en directiva, como en lo que tiene que ver con su estadio o su política de comunicación. El cambio también afecta a sus inmediaciones, concretamente, a la calle que transcurre en torno al municipal Abanca Balaídos, que está sufriendo una profunda renovación.

En la rotonda de Pablo Iglesias se inauguró esta mañana el escudo del equipo olívico en piedra. Fue el propio regidor local, Abel Caballero, quien se encargó de destapar la creación, oculta bajo la bandera de la ciudad, entre los aplausos de su equipo y también de algunos viandantes y vecinos que pronto se acercaron a tomarse las primeras fotos.

Entre bromas, el regidor aseveró que es el paso previo a la inclusión de Balaídos en el listado de estadios que albergarán el mundial de fútbol. También anotó que el escudo, que no está solo, sino que se encuentra acompañado de un olivo -símbolo de la ciudad de Vigo- fue ideado en el tiempo en el que Carmela Silva todavía era presidenta de la Diputación de Pontevedra.