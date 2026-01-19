El Celta volvió a dignificar la cultura gallega con la Pantalla de Xinzo, ¿quién es este personaje?

Casi con el final de las 12 campanadas, que marcan el inicio de un nuevo año, empieza el Entroido en Galicia y, concretamente, en la tierra en la que esta festividad se encuentra más arraigada: Ourense.

Precisamente, en esta provincia pervive esta tradición centenaria que es especialmente popular en el Triángulo Máxico, pero que trasciende a sus vértices casi en cada rincón de la geografía ourensana: Viana, Maceda, A Mezquita son solo algunos ejemplos.

Con todo, llegados a esta época del año y en su labor de dignificar la cultura y la simbología gallega, el Celta quiso invitar a una representación del Entroido limiano, el más largo de toda Galicia y uno de los más ancestrales en todas las citas que componen su calendario, para enseñar su tradición al mundo.

Una docena de Pantallas, el personaje que pone cara a esta tradición en Xinzo de Limia, saltó al terreno de juego antes del inicio del Celta - Rayo Vallecano. Lo hizo con las notas del músico Baiuca.

La máscara de la Pantalla, que se elabora a manos de profesionales y de manera totalmente artesanal, está pintada con motivos astrales. Este personaje lleva una capa que, en la mayoría de los casos, es roja, aunque también suele ser negra. La indumentaria se completa con un conjunto blanco, un cinturón y lazos y campanillas que suenan con cada movimiento que hace la Pantalla, que lleva en cada mano dos globos elaborados con la cubierta de las vejigas de las vacas. Las Pantallas nunca descubren su cara en público y realizan un movimiento y un baile particular y alegre, al tiempo que saltan.

La puesta de largo de las Pantallas ocurre en el Domingo de Corredoiro, uno de los últimos del ciclo. Antes se celebran el Fareleiro -la famosa fiesta que consiste en embadurnarse de harina en pleno casco histórico-, y el Oleiro. Precisamente, este juego también se recreó este domingo pasado en el césped de Balaídos.