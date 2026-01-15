"Xuntos contra o lume": El Celta entrega en Ourense lo recaudado en la campaña solidaria
La donación es de un total de 81.054,12 euros que irán destinados a la recuperación de las comunidades gravemente afectadas por la ola de incendios forestales del pasado verano
El Celta y la Fundación Celta han hecho entrega este jueves de los fondos recaudados en la campaña solidaria "Xuntos contra o lume", un total de 81.054,12 euros que irán destinados a la recuperación de las comunidades gravemente afectadas por la ola de incendios forestales del pasado verano.
La iniciativa, un partido de fútbol entre el club vigués y una selección de Ourense, contó con la colaboración de la Federación Galega de Fútbol.
El acto se celebró en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense, donde se hizo entrega de los cheques a las tres entidades beneficiarias y se procedió a la firma de los acuerdos de donación entre los presidentes de las comunidades y la presidenta del Celta, Marián Mouriño
Proyectos beneficiados
- Aldea San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras): Aldea totalmente arrasada por los incendios. El proyecto consiste en la restauración de la antigua escuela como centro social vecinal, aprovechando la madera quemada. Esta se transformará en la fábrica de CLT de Xilonor y, con los paneles resultantes, se reconstruirá la escuela utilizando la propia madera de la Comunidad.
- Comunidade de Cualedro: El Concello de Cualedro fue gravemente afectado por los incendios originados en Oimbra, que dañaron más de 25.000 hectáreas. Las necesidades principales incluyen restauración edafológica, retirada de madera, habilitación de pastos para el ganado y recuperación de sistemas silvopastorales.
- Comunidade de Laza: Uno de los montes vecinales más extensos de Galicia, con 2.400 hectáreas, de las cuales ardieron más de 1.300. Antes de los incendios, la Comunidad trabajaba en un proyecto para construir un Centro de Día para las personas mayores de la parroquia, utilizando madera contralaminada (CLT) generada a partir de sus propios recursos forestales. Tras los incendios de agosto, el proyecto está seriamente comprometido, con una estimación inicial de 2,5 millones de euros para restaurar la superficie afectada.