"Xuntos contra o lume": El Celta entrega en Ourense lo recaudado en la campaña solidaria RCCELTA

El Celta y la Fundación Celta han hecho entrega este jueves de los fondos recaudados en la campaña solidaria "Xuntos contra o lume", un total de 81.054,12 euros que irán destinados a la recuperación de las comunidades gravemente afectadas por la ola de incendios forestales del pasado verano.

La iniciativa, un partido de fútbol entre el club vigués y una selección de Ourense, contó con la colaboración de la Federación Galega de Fútbol.

El acto se celebró en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense, donde se hizo entrega de los cheques a las tres entidades beneficiarias y se procedió a la firma de los acuerdos de donación entre los presidentes de las comunidades y la presidenta del Celta, Marián Mouriño

Proyectos beneficiados