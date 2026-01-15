Celta-Rayo: Uñas pintadas contra los insultos homófobos a Borja Iglesias

No era la primera y, por desgracia, seguramente no será la última. El pasado lunes, a la salida del Sánchez Pizjuán tras la victoria del Celta en Sevilla, Borja Iglesias fue objeto de insultos homófobos por parte de aficionados, que le increparon cuando el delantero se acercó al público para darle la camiseta a un amigo.

El vídeo, publicado por la cuenta de Twitter Zona Mixta, provocó el apoyo de instituciones y aficionados al santiagués, que respondió con ironía en sus redes con un "Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca". "A ver si te mueres, maricón de mierda", "hijo de puta" o "píntate las uñas" fueron algunos de los exabruptos que recibió.

Hay que recordar que Borja Iglesias comenzó a pintarse las uñas de negro en 2020 como un acto de conciencia y protesta contra el racismo y la homofobia en el fútbol, algo que muchos han usado para ir contra él, a pesar de que el jugador del Celta siempre se ha mostrado ajeno a los insultos y las faltas de respeto.

Ese gesto, el de pintarse las uñas, se convertirá el próximo domingo en una forma de apoyar al "Panda". Así lo han propuesto desde la peña Carcamáns, una iniciativa que ha sido aplaudida y secundada por otras peñas y aficionados en las redes sociales y que se ha hecho extensiva a los jugadores del Celta.

Pois nós este domingo vamos a ir coa manicura feita e as uñas pintadiñas 💅. Quen se apunta? https://t.co/DISk3sykDi — Carcamäns Celestes (@CarcamansCeles) January 14, 2026

Además, desde la peña Merlegos Celestes ofrecen en su sede la posibilidad de pintarse las uñas el sábado por 5 euros, y por 10 euros la decoración con un panda.