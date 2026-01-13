El Celta se lleva los tres puntos del Pizjuán y mira de frente a los "grandes" Celta de Vigo

El mejor Celta sigue afianzando puestos en LaLiga tras cosechar una nueva victoria a domicilio, en este caso, en el Sánchez Pizjuán, de donde los olívicos fueron capaces de traerse los tres puntos.

Marcos Alonso fue el encargado de convertir en victoria la pena máxima pitada en el minuto 88, un tramo horario que no siempre ha favorecido a los olívicos, que han visto escapar muchos encuentros por la maldición de unos últimos minutos que, en esta ocasión, se pusieron de cara.

Con esta última victoria, el Celta se consagra entre los grandes, supera al Athletic Club de Bilbao y empata a puntos con el Betis, a nueve del Atlético de Madrid. Un escenario que, sin duda, invita más que a soñar -por cautela- a escribir grandes tardes en Balaídos en este recién estrenado 2026.

"Hoy era un momento importante para acercarnos más ahí arriba", aseveró Marcos Alonso, autor del único tanto del encuentro. "El año pasado, llegados a estos momentos, nos faltaba un poco de consistencia, pero hoy hay que destacar la solidez del equipo. La verdad que sentimos apoyo en todo el campo", anotó.

Por su parte, Williot Swedberg calificó el partido de "intenso": "El Sevilla es un equipo muy intenso, muy físico. Lo sabíamos. Nunca es fácil", dijo. Coincidió con Swedberg en la lectura del encuentro Iago Aspas, quien quiso poner en valor "todos los puntos que hemos conseguido", así como a los aficionados "que nos acompañan siempre, ganemos, perdamos, llueva o no".