Regalo de Reyes adelantado: más de 6.500 aficionados acompañaron al Celta en un entreno lleno de magia

Con ansias por la llegada de los Reyes Magos, más de 6.500 aficionados celestes se acercaron a Balaídos este lunes 5 de enero para recibir su primer regalo. El Celta abrió las puertas de la grada de Tribuna para disfrutar de un entrenamiento lleno de magia.

Desde muy temprano, asegura el club, numerosas familias se acercaron al estadio con la ilusión de ver de cerca al equipo, sacarse una foto y conseguir la firma de su jugador favorito. Se trata de una cita que desde la dirección del club quieren convertir en tradición.

Coincidiendo con las vacaciones de Navidad y tras la victoria frente al Valencia, la afición respondió con creces y acompañó al equipo en una sesión preparatoria previa al partido del lunes contra el Sevilla FC.

Los jugadores saltaron al césped a las 11:00 horas. El frío no invitaba a acercarse a Balaídos, pero Iago Aspas y compañía fueron arropados por 6.511 personas, lo que supone la mayor asistencia en un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio olívico.

Al finalizar la sesión, los futbolistas compartieron tiempo con el celtismo. Fotos, firmas y dedicatorias pusieron el broche de oro a una mañana cargada de ilusión.