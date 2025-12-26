El primer regalo de Reyes estará en Balaídos: el Celta entrenará a puertas abiertas este 5 de enero

El primer regalo de los Reyes Magos estará en Balaídos. El Celta celebrará este 5 de enero un entrenamiento a puertas abiertas, un encuentro con el celtismo que ya es toda una tradición en la ciudad olívica.

Las puertas de la grada de Tribuna abrirán a las 10:30 horas y el entrenamiento comenzará a las 11:00 horas. "Será una mañana especial", afirma en una nota de prensa el conjunto vigués sobre una cita pensada para "disfrutar en familia" este día "marcado por la ilusión" de los más pequeños de la casa.

Al finalizar la sesión de entrenamiento, los y las celtistas podrán disfrutar de su primer regalo de Reyes. Los jugadores de la primera plantilla protagonizarán el tradicional lanzamiento de balones y firmarán y se harán fotos con todos los aficionados celestes.

ℹ️ Adestramento a PORTAS ABERTAS en #AbancaBalaídos!



🗓️ Luns 05/01/2026

⌚️ Apertura de portas ás 10:30h

🏋️ Adestramento ás 11:00h

🏟️ Accesos: Tribuna (Alta e Baixa) pic.twitter.com/laW2ohKchF — Celta (@RCCelta) December 26, 2025

Con esta jornada tan especial, el club quiere agradecer una vez más el apoyo constante de "una afición, siempre presente, que acompaña al equipo jornada tras jornada". "Incluso, más allá de nuestras fronteras", añade el Celta.