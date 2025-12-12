El Celta mantiene su confianza en Marco Garcés y lo renueva por cuatro temporadas

El Celta mantiene su confianza en Marco Garcés. El director de Fútbol de la entidad olívica ha sellado la renovación de su contrato hasta junio de 2030, con el objetivo de fortalecer "un proyecto deportivo ambicioso y en plena expansión".

El club ha valorado el trabajo de Garcés con A Canteira, situándola en el "centro de la planificación deportiva". El director deportivo impulsó desde su llegada en diciembre de 2023 una "profunda reorganización" del Área deportiva para reforzar la estructura interna, acelerar procesos y optimizar el rendimiento de la entidad.

En este sentido, el Celta destaca que varios canteranos han debutado en los últimos dos años en la élite del fútbol español, así como muchos juveniles han logrado dar el salto al Celta Fortuna. "Un aumento de la competitividad y el rendimiento del talento que ha ido progresando de manera natural", incide en una nota de prensa.

Además, Marián Mouriño y su equipo consideran que Garcés "siempre ha demostrado un compromiso ejemplar con el club, esforzándose por empaparse con los valores celestes". "El Celta reafirma su apuesta en un proyecto deportivo sólido, basado en la estabilidad y la ambición deportiva", concluyen.

Dos años de Garcés

Marco Garcés aterrizó en Vigo con Rafa Benítez en el banquillo, en pleno año del centenario y tras un mercado de verano agitado. Tras los fichajes de Javier Manquillo y Tadeo Allende, los malos resultados del técnico madrileño le obligaron en marzo a tomar la decisión de apostar por el entonces entrenador del Celta Fortuna, Claudio Giráldez: su primera gran apuesta.

De la mano del entrenador de O Porriño, Garcés trajo a Vigo a Borja Iglesias, Ilaix Moriba y Marcos Alonso, claves en la vuelta a Europa del Celta. El buen hacer del equipo y la apuesta paralela por la cantera lo situaron como un hombre reconocido por la afición celeste.

Darle salida a Jonathan Bamba, Tadeo Allende, Manu Sánchez, Carles Pérez y Unai Núñez han sido algunas de sus grandes gestiones, así como las ventas de Larsen y Douvikas. Más cuestionada fue la salida de Fer López a los Wolves y no haber conseguido sacar el último verano a Aidoo, Cervi o Marc Vidal.

Esta temporada, además de conseguir la continuidad de Moriba e Iglesias, Garcés sumó importantes nombres a la plantilla: Radu, Ferrán Jutglà y Bryan Zaragoza. Además, ha sellado las renovaciones de Damián Rodríguez, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Sergio Carreira, Carlos Domínguez, Williot Swedberg y Javi Rueda, aunque aún tiene pendiente de resolver el futuro de Mingueza, Fran Beltrán, Iago Aspas y Marcos Alonso.