El Sant Andreu llevó al Celta al límite: Aprobado, por los pelos, un examen que iba para suspenso
El equipo "pequeño" plantó cara y, por momentos, puso en tela de juicio la continuidad de los olívicos, que encadenan varias jornadas de resultados desfavorables, en Copa del Rey
El Celta de Vigo se midió al Sant Andreu en 1/32 de final de la Copa del Rey. Sin embargo, en muchos momentos y pese al dominio que logró generar en algunos minutos, no se supo durante el encuentro qué equipo era el "grande" y cuál "el pequeño".
Y es que uno de los grandes males del Celta, las dificultades para materializar los goles, apareció en el Narcís Sala de Barcelona y puso en peligro la continuidad de los vigueses en esta competición.
El pulso fue tal que el resultado final, un 1-1, llevó a la necesidad de iniciar la ronda de penaltis para decantar la balanza. Antes de los tiros a portería, el Sant Andreu fue quien de ponerse por delante en los minutos de la prórroga pero, una vez más, apareció uno de los titulares indiscutibles, Borja Iglesias, para revivir a los visitantes.
El entuerto se resolvió desde los 11 metros con ventaja para los de Vigo: Al final, 6-7, y una victoria con la sensación de abordar un examen que estaba más suspenso que aprobado.