El Celta llevará a Tomiño (Pontevedra) la primera edición de su 'Clinic de Nadal' en esta localidad

Tomiño gozará este año de la primera edición Clinic que el Celta desarrolla en este municipio. Será una realidad fruto de un acuerdo entre el Consistorio y la Fundación RC Celta para combinar deporte, diversión y aprendizaje durante las vacaciones escolares.

No será la única iniciativa a desarrollar por el club vigués en esta localidad, pues, en el transcurso del próximo 2026 se prevé que se anuncien nuevas propuestas, según el Celta, para "ampliar as oportunidades deportivas, educativas e sociais para a mocidade do municipio, promovendo hábitos saudables, valores de equipo e formación integral a través do deporte".

El Clinic de Tomiño se celebrará los días 22, 23, 24 y 26 de diciembre en tres campos de fútbol: O Alivio (22 e 23), O Lito Oliveira (24) y A Carballa (26). La iniciativa se cerrará por medio de una ceremonia de clausura.

Habrá descuentos especiales para los niños y niñas federados en los clubs del Concello -AD Tomiño, Tomiño FC, Goián CF y Tomiño FC Feminino. Más concretamente, se podrán beneficiar de una reducción del precio inicial, que pasará de 105 a 94,50 euros. Por su parte, el Concello de Tomiño asumirá un descuento adicional de 15 euros, dejando el precio final en 79,50 euros para los y las federadas.

El Clinic de Tomiño contará con entrenadores titulados, regalos para los participantes y otras sorpresas. Las inscripciones están abiertas en la web de la Fundación RC Celta y son limitadas.