El Celta despierta en la segunda parte y se estrena con victoria en la Copa del Rey (0-2)

El Celta continúa invicto este octubre. Los de Claudio Giráldez se han estrenado con victoria —pese a un pobre inicio— en Copa del Rey ante el Puerto de Vega, equipo asturiano de sexta categoría que vivía este jueves un día histórico al enfrentarse contra un equipo de Primera División.

Las rotaciones marcaron el primer once de Giráldez en una competición que los aficionados celestes siempre sueñan por ganar. A la portería volvió Iván Villar, que estuvo acompañado por Yoel Lago, Joseph Aidoo y Carlos Domínguez en defensa. Mihailo Ristic y Franco Cervi ocuparon los carriles, mientras que Miguel Román y Damián Rodríguez llevaron la batuta del medio campo. El tridente de ataque lo conformaron Jones El-Abdellaoui, Hugo González y Hugo Álvarez.

La expectación en Navia (Asturias) era máxima, quizás esperaban ver durante unos minutos a Iago Aspas o a Borja Iglesias sobre el césped del Campo de El Pardo. No tuvieron esa suerte, así como tampoco la tuvieron para disfrutar de un fútbol bonito y atractivo durante la primera parte. Un pobre Celta no consiguió acercarse con determinación a la portería rival, gracias a también al esfuerzo defensivo de los humildes jugadores del Puerto de Vega.

El colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea pitó el final de la primera parte con un 0-0 en el marcador. Tras los 15 minutos de descanso, saltó al césped un nuevo Celta. Giráldez abandonó la idea de los tres centrales y sustituyó al canterano Yoel Lago por otra de las joyas de A Madroa, Óscar Marcos, que se estrenaba este jueves con el primer equipo.

El joven jugador, junto a un buen desempeño de Hugo Álvarez, enchufó al equipo. El ritmo se aceleró y los de Giráldez comenzaron a chutar mucho más a puerta. Entonces, en el minuto 51, el extremo ourensano filtró un pase a Cervi, que, en carrera, logró poner un buen centro para que Óscar Marcos se estrenara con gol (0-1) en su primer partido oficial con "los mayores".

El vendaval celeste no cesó. Tan sólo dos minutos más tarde, un defensa del equipo asturiano derribó a Hugo Álvarez dentro del área y el árbitro señaló penalti. La brújula del Celta este partido, Damián Rodríguez, fue el encargado de ejecutar la pena máxima. No erró y los celestes se pusieron con dos tantos en el marcador (0-2).

A pola seguinte rolda ✨ pic.twitter.com/7MuD9rXBkA — Celta (@RCCelta) October 30, 2025

Tras los dos goles, el Celta bajó el ritmo y Giráldez dio entrada a más jugadores del Celta Fortuna: Andrés Antañón y Pablo Meixús. También ingresaron Manu Fernández y Hugo Sotelo, que ayudaron al equipo a mantener el control del partido mientras Óscar Marcos y Hugo Álvarez seguían desgastando a los defensas rivales hasta que De Burgos Bengoetxea pitó el final del partido.