Borja Iglesias, Óscar Pereiro y Palestina: "No me entendió, tiene que venir más a Balaídos"

Borja Iglesias, actual delantero del Celta, ha saltado a la palestra estos días y no solo por haber sido llamado por Luis de la Fuente para disputar dos encuentros con la Selección Española de Fútbol, sino por las declaraciones que realizó con motivo de las protestas en favor de Palestina durante la celebración de La Vuelta.

El futbolista santiagués sigue manteniendo un sentimiento de sorpresa ante aquellas personas que se asombran más por el hecho de que se detenga un evento deportivo en sí, que porque se perpetre un genocidio -en alusión a la situación que atraviesa Palestina-.

Las declaraciones de Iglesias provocaron en las últimas semanas reacciones de apoyo, pero también resultaron polémicas para otro sector. El ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro, mostró su disconformidad con el parecer del santiagués: "Soy del Celta a muerte, pero me dolieron esas declaraciones", dijo Pereiro en El Chiringuito, quejándose de que Iglesias diese poco valor a La Vuelta avalando a quienes la interrumpieron como forma de visibilizar el rechazo a la guerra que Israel mantiene abierta con Palestina. "Veremos cuando le toque jugar contra un equipo de Israel", anotó el de Mos.

Con todo, "El Panda" no dudó en responder esta semana a estas declaraciones. "Entiendo que le molestó porque pasó en La Vuelta, pero es que si hubiese pasado en el Celta yo diría lo mismo", manifestó Iglesias a Radio Estadio Noche. "No entendió lo que yo dije", anotó. Además, dijo en los mismos micrófonos que Pereiro, exciclista profesional y, actualmente, comentarista deportivo "tiene que venir más por Balaídos".