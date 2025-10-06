El camino del Celta en la Copa del Rey empezará en Asturias

El sorteo ha deparado como primer rival el Puerto de Vega, de la Primera autonómica de Asturias, y el partido se jugará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre, fecha todavía por determinar

La tercera competición que disputará el Celta esta temporada, la Copa del Rey, comenzará para el equipo vigués a finales de este mes y lo hará en un pequeño pueblo del concejo de Navia, en Asturias, Puerto de Vega, de 1.700 habitantes.

Tras hacer historia al ganar al Alberite por un contundente 5-1 en el global, el Puerto de Vega ha entrado por primera vez en el sorteo de la Copa y recibirá al Celta entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

Todavía está por determinar la fecha y la hora, pero también el estadio donde se jugará, ya que el campo del equipo de la Primera autonómica de Asturias, El Campón, no dispondría de las características necesarias que exige la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para acoger la competición.