El Celta y el PAOK sellan su unión con una pandereta: "Estamos orgullosos de representar a Galicia en Europa" Treintayseis

A Sede ha sido el escenario de un nuevo capítulo en la historia del Celta de Vigo: Un regreso a la competición europea del que ya formará parte para siempre el PAOK FC.

Una delegación del club griego, encabezada por su vicepresidenta, María Gontcharova, ha sido recibida por la presidenta del Celta, Marian Mouriño y por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, además de otros representantes políticos.

El encuentro se ha sellado con una pandereta elaborada por el artesano Miguel Rivas con la que Mouriño, fiel a la política del club de difundir los valores y la cultura gallega, ha sorprendido a la representante griega. "Estamos muy orgullosos de representar a Galicia en Europa y enseñar el significado de afouteza, que viene a decir que nunca nos rendimos", ha explicado la presidenta del Celta.

El Celta y el PAOK sellan su unión con una pandereta: "Estamos orgullosos de representar a Galicia en Europa" Treintayseis

Por su parte, María Gontcharova, ha ensalzado la oportunidad de "conocer otras culturas" y ha precisado que, entre otras similitudes con el vigués, el equipo griego también cumplirá 100 años el próximo 2026.

Por último, Abel Caballero ha cerrado la ronda de intervenciones poniendo en valor el hito: "Hoy es un día muy importante para la ciudad". El primer edil vigués ha aprovechado la ocasión para mostrar su compromiso para la ampliación de Balaídos.

Como prueba del hermanamiento, las dos delegaciones, así como los representantes políticos presentes en A Sede, han rubricado la ilustración de Cha Cha Chá Studio elaborada para el encuentro con la Puerta de América de Vigo y la Torre Blanca de Tesalónica.